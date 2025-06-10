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Samsunspor, Enea Mihaj transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao’da forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Portekiz’in Famalicao takımında forma giyen stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık. 10 gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirip imza atmayı planlıyoruz” dedi.

Samsunspor, Enea Mihaj transferini resmen duyurdu!
Emre Şen

2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao’da ve Arnavut Milli Takımı’nda oynayan 1,86 boyundaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile anlaşmaya vardı. Mihaj, bu sezon Portekiz liginde oynanan 34 karşılaşmanın 29’unda forma giyerek 1 asist yaptı.

"MIHAJ İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Arnavut Milli Takımı oyuncusu Enea Mihaj’ın transfer süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, “Enea Mihaj ile her konuda anlaşma sağladık. Oyuncunun kısa süre önce evlendiği için düğün ve balayı süreci vardı. Bu yüzden onu biraz beklememiz gerekti. Şimdi 10 gün içerisinde kendisini sağlık kontrolünden geçirip resmi imzayı attırmayı planlıyoruz. Mihaj, Logi Tomasson’un ardından bu yaz dönemindeki ikinci transferimiz olacak. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

‘MAKOUMBOU’NUN TRANSFER SÜRECİ OLUMSUZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR’

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İtalya Serie A takımlarımdan Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou hakkındaki transfer iddiası hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, “Antoine Makoumbou ilgilendiğimiz bir oyuncu ama şuan alamıyoruz. Yunanistan ekibi Paok bu oyuncu için devrede. Paok dışında 1-2 kulüp daha devredeymiş. Bu nedenle oyuncunun fiyatı yükseldi. Bizde şuan beklemeye girdik. Başka 6 numara oyuncularına bakıyoruz. Makoumbou bizim fiyatlarımıza inerse düşüneceğiz. Yoksa alma şansımız yok. Bonservisi şuan 1 milyon Euro arttı. Maaş talebi de 300 bin Euro arttı. Başka kulüpler işe girince bonservis ücretleri ve maaşlar artıyor. Bu yüzden bu transfer biraz olumsuz gibi duruyor. Onlar bize gelirse olur ancak bu da çok zor” ifadelerini kullandı.

‘N’KOUDOU GÜNDEMİMİZDE YOK’

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Adı Samsunspor ile anılan Beşiktaş’ın eski futbolcusu N’koudou için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Yıldırım, “Son günlerde basında adı kulübümüzle anılan Kevin N’Koudou ile ilgili herhangi bir transfer girişimimiz olmadı. Kendisiyle ne bir temas kurduk ne de böyle bir planlamamız var. Bu haberler tamamen asılsız. Samsunspor olarak belirlediğimiz transfer stratejimiz doğrultusunda, ihtiyaçlarımıza uygun oyuncularla temas halindeyiz. Ancak N’Koudou gündemimizde yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Enea Mihaj
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