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Samsunspor eski yöneticisi Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı

17.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Samsunspor Kulübü eski yöneticilerinden Tarık Darende, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunspor eski yöneticisi Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Darende için Asri Mezarlık’ta öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Darende, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, Tesis Müdürü Sinan Hacıyunus, Kulüp Scouting ekipleri, FİFA Kokartlı Hakem Mete Kalkavan, eski kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Samsun Şube Başkanı Şener Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iş adamları, ailesi, taraftarlar ve sevenleri katıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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