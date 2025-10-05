SPOR

Samsunspor-Fenerbahçe maçında büyük tartışma! Musaba golü attı ama pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi... Tartışmalar başladı...

Süper Lig’in 8.haftasının kapanış maçında Samsunspor-Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın 36.dakikasında ev sahibi Samsunspor’un Holse ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, pozisyon hem ofsayt hem de el gerekçesi ile VAR tarafından incelendi. Hakem Halil Umut Meler’in devam kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu
Carlo Holse

Carlo Holse

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de haftanın kapanış maçı tartışmalı bir pozisyona neden oldu. İlk yarının 36.dakikasında Samsunspor’un Carlo Holse ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR’ın devreye girmesiyle uzun süre kontrol edilen gol tartışmalara neden oldu…

OFSAYT VERİLDİ!

Karşılaşmanın yan hakemi pozisyona ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırırken, Holse’nin attığı gol VAR tarafından incelenmeye alındı.

UZUN SÜRE İNCELENDİ!

Pozisyonda topun Asensio’nun eline çarpma ihtimali üzerine VAR tarafından inceleme yapıldı. VAR, hakem Halil Umut Meler’i çağırdı. Pozisyonu izleyen Meler, pozisyonda el olmadığına karar verdi. Kararını oyunculara anlatan Meler, büyük tepkiyle karşılaştı.

OFSAYT KARARINA TEPKİ

Samsunspor’da Carlo Holse tarafından vurulan şut sırasında top Skriniar ile Musaba birbirine çok yakınlardı. Holse’nin şutunun ardından topu önünde bulan Musaba topu ağlara gönderse de gol geçersiz sayıldı. Bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 79'
Samsunspor Samsunspor
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor VAR fenerbahçe gol Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı Samsunspor Fenerbahçe maçı
