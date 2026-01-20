SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor, futbol şehitlerini andı

Samsunspor'da, 20 Ocak 1989 yılında Malatya deplasmanına giderken kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Samsunspor, futbol şehitlerini andı
Berker İşleyen

Malatyaspor ile 20 Ocak 1989'da deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 37inci yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, altyapı futbolcuları ile taraftarlar katıldı.

BİLEN: FUTBOL ŞEHİTLERİ YALNIZCA SAMSUN’UN DEĞİL, TÜM FUTBOLSEVERLERİN YÜREĞİNDE ACI BIRAKMIŞTIR

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Bugün, her yıl tazelenen acılarımızla, 37 yıl önce kaybettiğimiz futbol şehitlerimizi bir kez daha anmak için bir aradayız. Acısını sanki bugün yaşanmış gibi yüreğimizde hissettiğimiz bu çok kıymetli futbol şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Futbol şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor; ruhları şad, mekanları cennet olsun diyoruz. 37 yıl önce kaybettiğimiz bu futbol şehitleri yalnızca Samsun’un değil, tüm futbolseverlerin ve ülkemizin insanlarının yüreğinde derin bir acı bırakmıştır. Acılarını her 20 Ocak’ta yeniden yaşamakla birlikte, asıl sorumluluğumuz onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Biz de bugün burada, her yıl olduğu gibi kabirleri başında söz veriyoruz; bizlere emanet edilen bu değer ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Bu vesileyle futbol şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıldırıp kırmızı kart görmüştü! PFDK Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladıÇıldırıp kırmızı kart görmüştü! PFDK Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı
Galatasaray Genel Sekreteri'ne 10 ay hapis cezası! İşte yöneltilen suçlamaGalatasaray Genel Sekreteri'ne 10 ay hapis cezası! İşte yöneltilen suçlama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.