Trendyol Süper Lig Samsunspor Cumartesi 16:00 Gençlerbirliği

Samsunspor ile Gençlerbirliği, 28 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki son maçında zorlu bir dönem geçiriyor. Gençlerbirliği, bu maça geldiğinde daha iyi bir formda olacak.

Lig Durumu Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 12 G 2 B 1 M 9 P 7 12 Attığı Gol 28 Yediği Gol -16 Averaj Gençlerbirliği 12. Trendyol Süper Lig O 12 G 4 B 2 M 6 P 14 13 Attığı Gol 21 Yediği Gol -8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Samsunspor 12 / 28 Gençlerbirliği 13 / 21 İç Saha / Deplasman Performansı S Samsunspor İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 1 / 1 / 4 Gol 6 – 15 G Gençlerbirliği Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 0 / 4 Gol 1 – 14

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Samsunspor M G M M M tüm kulvarlar Galatasaray 2-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M Gençlerbirliği G M G M M tüm kulvarlar Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor'un son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde etmesi, zayıf bir savunma performansını ortaya koyuyor; bu süreçte 13 gol yediler. Gençlerbirliği ise son 5 lig maçında 2 galibiyet alarak daha iyi bir görüntü sergiliyor ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Eksik Oyuncular Samsunspor 3 eksik Celil Yüksel Fatih Kaya Yunus Emre Çift Gençlerbirliği 6 eksik Muhammet Ensar Çavuşoğlu Abdurrahim Dursun Thalisson Kelven Dimitrios Goutas Kevin Rodrigues Gökhan Akkan

Samsunspor kadrosunda Celil Yüksel (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Problem) ve Yunus Emre Çift (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat), Abdurrahim Dursun (Sakat), Thalisson Kelven (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat) ve Gökhan Akkan (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Tanguy Coulibaly Samsunspor 2 Gol 2 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 2 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist Adama Traore Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist Franco Tongya Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist Tiago Gouveia Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist

Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tanguy Coulibaly, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Josafat Mendes. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Oğulcan Ülgün, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore.

İkili Rekabet 3 Samsunspor 2 Beraberlik 0 Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Samsunspor 2-1 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 0-1 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig

Yılport Samsunspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği 2-2 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 8, Gençlerbirliği 4 gol attı.