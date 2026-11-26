Samsunspor ile Gençlerbirliği, 28 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki son maçında zorlu bir dönem geçiriyor. Gençlerbirliği, bu maça geldiğinde daha iyi bir formda olacak.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.
Samsunspor'un son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde etmesi, zayıf bir savunma performansını ortaya koyuyor; bu süreçte 13 gol yediler. Gençlerbirliği ise son 5 lig maçında 2 galibiyet alarak daha iyi bir görüntü sergiliyor ve 6 gol atıp 6 gol yedi.
Samsunspor kadrosunda Celil Yüksel (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Problem) ve Yunus Emre Çift (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat), Abdurrahim Dursun (Sakat), Thalisson Kelven (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat) ve Gökhan Akkan (Sakat) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tanguy Coulibaly, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Josafat Mendes. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Oğulcan Ülgün, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 8, Gençlerbirliği 4 gol attı.
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