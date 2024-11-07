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Samsunspor hocası Thomas Reis'e skandal soru! ''Galatasaray'ı yenerseniz başkanla aranız açılacak mı?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 15:13
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşısına en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını söyleyerek, "En iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Ama zor bir maç olacak mutlaka. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Samsunspor hocası Thomas Reis'e skandal soru! ''Galatasaray'ı yenerseniz başkanla aranız açılacak mı?"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lider Galatasaray’a karşı en iyi kadrolarıyla mücadele edeceklerinin altını çizen Reis, iyi bir sonuç almaları halinde lige daha da heyecan geleceğini ifade etti.

"GALATASARAY'I YENERSENİZ, BAŞKANLA ARANIZ AÇILIR MI?"

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Bir muhabirin sorduğu "Galatasaray'ı yenerseniz, başkanla aranız açılır mı?" sorusuna cevap veren Reis, "Esprili bir cevap verebilirim buna. Başkanımızın ne düşündüğünü, tam olarak ne istediğini bilemiyorum. Hakem sorusuna gelecek olursak Türkiye'de bu durumlar farklı oluyor. Hakemin Galatasaray'dan bilet alıyor olması, maçlarına gidiyor olması bizi çok ilgilendirmiyor. Takım olarak elimizden en gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak lige heyecan katacağımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha önce belirlemiş olduğumuz 42 puan hedefimiz vardı. Bu da zaten ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz puandı. 42 puana ulaştıktan sonra yeni hedef için konuşabiliriz." dedi. Reis'in açıklamalarının devamı şöyle:

“GALATASARAY KARŞISINDA EN İYİ KADROYU ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIM”

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Galatasaray ile ligde ilk 2 sırayı paylaştıklarına dikkat çeken Thomas Reis, “Galatasaray karşısında en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacağım tabii ki ve en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Ama zor bir maç olacak mutlaka. Biz tam olarak bir takım olduk diyebilirim. Bu başarımızın da ana faktörü bu. Tabii bu haftada tekrardan bir kadro seçimi yapmak zorundayım. Elbette bu zor olacaktır. Çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyorlar. İlk 11’in dışında aynı zamanda kulübede oturup da daha sonrasında oyuna giren oyuncularımız da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu başarının ana faktörü takım olarak göstermiş olduğumuz o performans ve takım olarak hep birlikte hareket etmemizdir” dedi.

“GALATASARAY’DAN PUAN YA DA PUANLAR ALIRSAK LİGE HEYECAN KATACAĞIZ”

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Alman teknik adam, Galatasaray karşısında alacakları puan ya da puanların lige daha çok heyecan katacağını savunarak, "Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, iyi bir sonuç alacağız. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Eğer biz Galatasaray’dan, Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuç alacak olursak kesinlikle lige heyecan katacağımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. Daha önce belirlemiş olduğumuz bir puan hedefimiz vardı, 42 puan. Bu da zaten ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz bir puandı. O 42 puana ulaştıktan sonra tekrardan yeni bir hedef için konuşabiliriz. Bu maç aslında sadece Fenerbahçe, Galatasaray veya bizim için önemli değil. Ligin tamamı için çok çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi iyi bir sonuç almak için oynayacağız. Eğer iyi bir sonuç alacak olursak lige de bir heyecan gelecek. Ligi iyi bir heyecan katma fırsatımız olacak. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız elbette. Tabii ki de zor bir karşılaşma olacak. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynayacak olmaktan ötürü de çok mutluyum” diye konuştu.

“TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK, DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

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Tottenham maçının sarı-kırmızılı takımı nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya Reis, “Galatasaray’ın çok geniş bir kadrosu olduğu için avantaj olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama Galatasaray deplasmanda olmuş olsaydı belki bir avantajdan bahsedebilirdik. Oyuncularımla da zaten konuşma fırsatım oldu bu maçtan da. Elimizden geldiğince iyi bir oyun sergilemekle birlikte zevk almaya çalışacağız. Sonuçta çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 11 maç sonrasında belki birçok insan bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Sonuçta şu an Galatasaray 1. sırada ve biz 2. sıradayız. 1. sırada olan takımla 2. sırada olan takımın karşılaşması olacak. Takım olarak çok iyi bir başarı elde ettik, şimdiye kadar. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Tabii bizim için çok önemli olan bir şey varsa, özellikle ilk düdükten itibaren takım olarak çok diri durmamız, çok uyanık olmamız, uyumamamız gereken bir karşılaşma. Çünkü Galatasaray çok iyi baskı yapabilen ve önde basmaya çalışan, olabildiğince erken gol bulmaya çalışan bir rakip. Attıkları gollere bakacak olursak birçoğunu ilk yarıda atıyorlar, ikinci yarıya oranla. Bazen de tabii ki de sistemlerinde değişiklikler yapıyorlar. Bazen iki forvetle oynayıp bazen de tek forvete dönüp bir tane de on numarayla oynadıkları da olabiliyor. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Tabii oyun başladıktan sonra elbette ki onların o baskısının öncesinde mutlaka hazırlıklarımız. Bize karşı nasıl oynayacağını gördükten sonra bizim de mutlaka alacağımız önlemler olacaktır. Bu maç çok ilginç bir maç olacak. Biz ise attığımız gollerin birçoğunu ikinci yarada atıyoruz. Onlar ise birinci yarada atıyorlar. Bu maç gerçekten ilginç bir maç olacak” şeklinde konuştu.

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