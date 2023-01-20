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Samsunspor kafilesinin 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

20.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 34. yılında Asrı Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsunspor ve Samsunluların 34 yıldır şehitlerine vefa gösterdiğini söyledi.

Her yıl 20 Ocak'ta onlarca kişinin şehitleri andığını belirten Dağlı, "Demek ki bu kadar çok sevilmişler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Samsun'un bu vefasından dolayı da herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar da 34 yıldır aynı acıyı kalplerinde hissettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kazada ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizin bugün ölüm yıl dönümü. Ne tesadüftür ki 34 yıl önce bugün, yine bir cuma günü kardeşlerimizi ebediyete uğurlamıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gururlandığımız bir konu ise her yıl kabir başındaki ziyaretlerin artarak devam ediyor olmasıdır. Demek ki sevenleri günden güne artıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında uğruna şehit oldukları futbol takımı şampiyonlukla sezonu taçlandırırsa şehitlerimiz mezarında mutlu olacaktır."

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise şehitlere özlem ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Öte yandan aynı kazada felç kalan ve geçen yıl vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Anma törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor İcra Kurulu üyesi Soner Soykan ile vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

KAZADAN DOLAYI SAMSUNSPOR RENKLERİNE 'SİYAH'I DA EKLEMİŞTİ

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor futbol malatyaspor

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