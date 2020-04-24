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Samsunspor kalecisi Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten vefat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, koronavirüs nedeniyle Hollanda'da hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Türkiye'ye getirilerek Kırşehir'de toprağa verilecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor’un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda’da hayatını kaybetti.

Yılport Samsunspor’dan yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Altın’ın babası Ali Altın’ın dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Hollanda’da vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Altın’a Allah’tan rahmet, başta kalecimiz Ahmet Altın ve ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Ali Altın’ın cenazesi Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek memleketi Kırşehir’de toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs samsunspor TFF 2. Lig Beyaz Grup

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