Samsunspor-Kayserispor maçında ortalık karıştı! Tribünlerden Jakirovic'e su şişesi atıldı hakem Jakirovic'e kırmızı kart gösterdi

Süper Lig'de sezonun kapanış haftasının son maçında Samsunspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi.

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Kayserispor'un önde olduğu dakikalarda Samsunspor tribünleri ile Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic arasında bir gerginlik yaşandı.

JAKIROVIC'E ŞİŞE FIRLATTILAR

Yaşanan bu gerginliğin ardından tribünlerden Jakirovic'e su şişesi fırlatılırken, şişen Jakirovic'in sırtına isabet etti. Bu olayın ardından Jakirovic tribünlere dönerek alkışlarken hakem Atilla Karaoğlan Jakirovic'i kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Bunun üzerine Jakirovic ve Kayserispor teknik heyeti hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.