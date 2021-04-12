Samsunspor "kritik" virajda!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, "Çok kritik haftalara giriyoruz, hata yapma şansımız yok." dedi.

Aztopal, Aydeniz Et Balıkesirspor maçında aldıkları 3 puanın önemine dikkati çekti.

Ligde bazı takımların Süper Lig'e direkt çıkmaya, bazılarının play-off'a kalmaya ve bazı takımların ise ligden düşmemeye oynadığına işaret eden Aztopal, "Kolay rakip asla yok. Balıkesirspor maçı oldukça zorlu geçti. Her maç o kadar zor ki kolay kazanılmıyor ve çok çok iyi mücadele etmen lazım. Kazanmak için özellikle rakibinden daha iyi mücadele etmen lazım. Balıkesirspor'dan daha iyi mücadele ettik ve kazandık. Artık rakibin durumuna bakmadan, ligdeki sıralamasına bakmadan ondan çok daha iyi oynayarak kazanabiliriz." diye konuştu.

Ligde düşme hattının hemen üstündeki Menemenspor ile deplasmanda oynayacaklarını aktaran Aztopal, "Balıkesirspor maçındaki anlayışla sahada olacağız. Çok kritik haftalara giriyoruz hata yapma şansımız yok. Tamamen kazanmak üzerine hesaplarımızı yapıyoruz. Tabii ki rakiplerimizin kendi aralarında maçları var. Matematik olarak ligdeki sıralamayı etkileyecek ama biz onları düşünmeden kendi maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aztopal, Nadir Çiftçi dışında kırmızı kart cezalısı oyuncularının kalmadığını ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Kevin Boli'nin de iyileşerek takıma geri döndüğünü sözlerine ekledi.

