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Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

10.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunsporlu oyuncuları Adanaspor maçının ardından konaklayacağı otele bırakan takım otobüsü, park edilirken kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Karadeniz ekibi, aynı puandaki rakipleri Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un da son haftada maçlarını kazanmasıyla üçlü averaj sonucu Süper Lig'e direkt katılma hakkını kaybetti.

Süper Lig için Play-Off oynayacak Samsunspor takımı, karşılaşmanın ardından kulüp otobüsüyle Adana'da konakladığı otele döndü. Kafiledekiler indikten sonra otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı-beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.

Bu arada, geceyi Adana'da geçiren konuk ekip, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun'a döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Adana
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