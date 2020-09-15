Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.
Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.
Eran Zahavi için Süper Lig'in devi talip oldu!
Vedat Muriqi veda etti
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İşte Trabzonspor yeni forveti!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 1 yorum