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Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 15.09.2020 22:33 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.

Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.

Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sesegel efsanesi tomaneee
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