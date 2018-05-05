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Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Samsunspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Samsunspor, bu skorla Gaziantepspor ve Manisaspor'un ardından ligden düşen 3. takım oldu.

Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Puanını 36 yapan kırmızı-beyazlı ekip; Manisaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşen son takım oldu.

Samsunspor'un gollerini 28 ve 71'de Göksu Türkdoğan ile 38'da Gökay İravul attı.

Play-off'a kalan Ümraniyespor'un sayılarını 59'da Samet Asatekin, 67'de Emircan Altıntaş ve 85'te Drole kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
samsunspor ümraniyespor Spor Toto 1. Lig

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