Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Puanını 36 yapan kırmızı-beyazlı ekip; Manisaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşen son takım oldu.
Samsunspor'un gollerini 28 ve 71'de Göksu Türkdoğan ile 38'da Gökay İravul attı.
Play-off'a kalan Ümraniyespor'un sayılarını 59'da Samet Asatekin, 67'de Emircan Altıntaş ve 85'te Drole kaydetti.
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