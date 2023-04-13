YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor taraftarı, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi kutladı

Samsunspor taraftarı, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi kutladı

13.04.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesinin ardından matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'da taraftarlar, kentte kutlama yaptı.

Samsunspor taraftarı, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi kutladı

Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü, taraftarlar kentte kutlama yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti.

Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştıSamsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştı
Manisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandıManisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Dolu yağışı kazalara neden oldu, trafik durma noktasına geldiDolu yağışı kazalara neden oldu, trafik durma noktasına geldi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Samsunspor yılport samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:44
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.