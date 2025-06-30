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Samsunspor taraftarından 60’ıncı yıl kutlamalarında meşaleli şov

Samsunspor’un 60’ıncı kuruluş yılı kutlamaları, Kurupelit Yat Limanı’nda taraftarların meşalelerle yaptığı gösteriyle devam ediyor.

Samsunspor taraftarından 60’ıncı yıl kutlamalarında meşaleli şov
Berker İşleyen

30 Haziran 1965’te kurulan Samsunspor’un 60’ıncı yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’nda toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar, saat 20.55’te eş zamanlı olarak meşalelerini yaktı. Sahil boyunca yan yana dizilen taraftarların ellerindeki meşalelerle oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Meşale gösterisinin ardından havai fişek ve işaret fişekleri de ateşlendi. Marşların söylendiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kutlamaya çeşitli taraftar gruplarının yanı sıra aileler ve çocuklar da katıldı. Bazı taraftarlar kutlama anlarını cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da Samsunspor bayraklarıyla etkinlik alanında yer aldı.

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Samsunspor
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