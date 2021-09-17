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Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda bu kadar farklı mağlubiyetim olmamıştı"

17.09.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda bu kadar farklı mağlubiyetim olmamıştı"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor maçına ilişkin, "Antrenörlük hayatımda bu kadar farklı mağlubiyetim olmamıştı. Kendim ve takımım adına çok üzüldüm." dedi.

Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıkları söyledi.

Ligdeki en kötü maçlarını oynadıklarını belirten Altıparmak, "Bursaspor maçında belki ilk yarının sonlarına doğru 15-20 dakika kendi oyunumuzu oynayabildik. 1-0 öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik ve mağlup olduk. Artık her şeyimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oyuncularımız da bizler de çok üzüldük. Ligin başında bu türler şeyler her takım yaşayabilir. Artık bu maçı unuttuk. Büyük dersler almamız gerekiyor. İnşallah Gençlerbirliği maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor maçını kazanmak için çok varyasyon denediklerini ama olmadığını anlatan Altıparmak, "Biz rakibin eksik yönlerine çalıştık ve golü de bulduk. Golden sonra pozisyon da bulduk. Ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Skor gerçekten bizi çok üzdü. Antrenörlük hayatımda bu kadar farklı mağlubiyetim olmamıştı. Kendim ve takımım adına çok üzüldüm." diye konuştu.

Altıparmak, Ismael Diomande, Alen Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Vukan Savicevic'in sakatlıkları bulunduğunu aktararak, "Diomande, Barış, Cihan ve Savicevic takımla birlikte çalışmalara başladı. Barış ve Cihan'ın sakatlığı tamamen geçti. Diomande ve Savicevic'in yarın testleri var. Sonucuna bakıp, Gençlerbirliği maçı için karar vereceğiz. Melunovic'in tedavisinde sona gelindi. Haftaya takımla birlikte çalışmalara başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Hazırlıklar sürdü

Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Altıparmak yönetiminde futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Samsun ekibinde Osman Çelik, Recep Burak Yılmaz ve Tomane takımdan ayrı koşu yaptı.

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Gençlerbirliği Bursaspor

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