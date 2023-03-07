SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Hedefimiz şampiyonluk"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Hedefimiz şampiyonluk"

07.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Hedefimiz şampiyonluk"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son haftalardaki galibiyetlerin Sakaryaspor’u şampiyonluk potasına soktuğunu belirten Eroğlu, “İç saha performansları yüksek. Evet, rakibin önemli bir gücü var ama biz de çok güçlü bir takımız. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. 7 maçımız var. Hepsi final gibi. Evet, Sakarya da bir futbol şehri. İstatistiklere baktığımızda ligin en çok gol pozisyonuna giren, şut atan, gol atan takımı. Bu çok değerli ve anlamlıdır. Ama tabii bunu her maça yansıtmamız lazım. Rakibin gücünü biliyoruz. Biz de kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yaklaşık 14 maçtır ortaya koyduğumuz performans; 9 galibiyet, 5 beraberlik. Bu bizim için büyük bir artı. Önümüzdeki süreçte de bizi hedefe götürecek bir maç. Yani kazandığımız takdirde strateji olarak da çok iyi bir duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Görevimiz Bodrumspor maçına kalmadan şampiyon olmak”
Elde edecekleri seri galibiyetlerin erken şampiyonluğu getireceğini söyleyen Eroğlu, “Başkanımız yaptığı açıklamada; ’Bodrum maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz’ demişti. Bizim de görevimiz belki de o maça kalmadan şampiyonluğu elde etmek. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Şehre güzel günleri göstermek anlamında bizim için önemli bir fırsat. Elde edeceğimiz seri galibiyetler bizi erkenden şampiyonluğa ulaştıracak. Hedefimiz bu. Amacımız şampiyon olduktan sonra şehri, kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek. İnşallah ilk günden verdiğimiz sözü yerine getiririz” değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıklar hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, şunları dile getirdi:
“Sakatlık anlamında Muhammet Ali bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Barış ve Mücahit aramıza döndü. Şu an bir çok oyuncumuz iyi durumda. Fiziksel anlamda eksik olan oyuncularımız var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Alternatifli kadromuz oluştu. Her oyuncunun performansı bizim için önemli. Sık sık maç oynayacağız. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var.”

“Penaltı sıkıntısını kırmamız gerekiyor”
Son 6 penaltının 5 tanesinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, “Yazılı isimlerimiz var. Tabii ki şansızlık oldu. Penaltıyı antrenmanda ne kadar çalışırsanız çalışın özel bir vuruştur. Antrenmandaki ile maçtaki atmosfer aynı olmuyor. Sonuçta pes etmek yok. Bunu kırmamız gerekiyor ve bu güce sahibiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!
Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...
"Selfie çektikten sonra Ronaldo beni odasına davet etti" Yıldız ismin menajerinden açıklama geldi!"Selfie çektikten sonra Ronaldo beni odasına davet etti" Yıldız ismin menajerinden açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Hüseyin Eroğlu spor toto maçı samsunspor teknik direktörü spor to hedefi iyet

En Çok Okunan Haberler

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Ebrar ile kucak kucağa pozuyla gündem olmuştu! Türkiye'ye veda ediyor

Ebrar ile kucak kucağa pozuyla gündem olmuştu! Türkiye'ye veda ediyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"

Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"

Gerçek ortaya çıktı! Ronaldo'dan 'Messi' sözlerine yanıt

Gerçek ortaya çıktı! Ronaldo'dan 'Messi' sözlerine yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.