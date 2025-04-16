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Samsunspor, üçüncülük şansını zora soktu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 15:56
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Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Samsunspor, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alarak üçüncülük şansını zora soktu.

Samsunspor, üçüncülük şansını zora soktu

Bu sezon 22 haftadır ligde ilk üç sıra içerisinde yer alan Samsunspor, son dönemde gösterdiği kötü performansla avantajını kaybetti. Ligi üçüncü sırada bitirecek takımın hem sezon başlangıcı hem de Avrupa kupalarındaki tur avantajına sahip olması, bu pozisyonu önemli kılıyor. İlk devrede oynadığı 18 maçta 36 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 2 puan ortalaması tutturdu. Ligin ikinci devresinde ise 12 maçta maç başına 1,25 puan ortalamasında kalan Samsunspor, alt sıralarında yer alan Eyüpspor, Beşiktaş ve Başakşehir takımlarının kendisine yaklaşmasına fırsat sağladı.

SAMSUNSPOR RİTMİNİ KAYBETTİ

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Samsunspor, son 7 maçta sadece küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Adana Demirspor’a karşı kendi sahasında kazanabildi. Bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar; Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında 3 puana hasret kaldı. 7 maçta rakip fileleri 13 kez sarsan Samsunspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

ÜÇÜNCÜLÜK TEHLİKEYE GİRDİ

Kaybettiği puanlarla birlikte üçüncülük şansını da zora sokan Samsunspor, 32. hafta sonunda 22 haftadır yer aldığı ilk 3 sıradan uzaklaşabilir. 51 puandaki Samsunspor (30 maç), yeni haftaya 50 puanı bulunan Eyüpspor (30 maç), 48 puanı bulunan Beşiktaş (29 maç) ve 45 puanı bulunan Başakşehir (29 maç) takımlarının önünde giriyor. Samsunspor, bu hafta da galip gelemez Beşiktaş veya Eyüpspor kazanırsa üçüncülüğünü kaybedecek.

Beşiktaş ve Başakşehir’den 1 maç fazlası bulunan Samsunspor, kalan 6 maçta ise sırasıyla Alanya (D), Bodrum FK (D), Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

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