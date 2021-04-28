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Samsunspor’un devre arası transferlerinin skora etkisi

28.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor’un devre arasında transfer ettiği 6 futbolcu, geride kalan 15 haftada 15 gol, 9 asistlik performans göstererek, şampiyonluk yolunda 24 gole direkt etki ettiler.

Samsunspor’un devre arası transferlerinin skora etkisi

Bu yıl yükseldiği TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer döneminde 6 ismi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Birce Djedje, Mücahit Albayrak, Gökhan Karadeniz, Mathias Couruer, Yasin Öztekin ve Jugurtha Hamroun ile sözleşme imzaladı. Yeni transfer edilen 6 futbolcu, ikinci devre geride kalan 15 maçta 15 gol, 9 asistlik performans göstererek, şampiyonluk yolunda toplam 24 gole direkt etki ettiler.

YASİN ÖZTEKİN ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Yeni transferlerden skora en çok katkı veren isim Yasin Öztekin oldu. Öztekin, 14 maçta 5 gol, 2 asist yaparak 7 gole etki etti. 1164 dakika sahada kalan Öztekin, 4 de sarı kart gördü. 15 maçta forma giyen Gökhan Karadeniz bin 30 dakika kaldığı yeşil sahalarda 3 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Martinikli golcü Mathias Couruer, 15 maçta süre aldığı 841 dakikada 4 gol, 1 asist ile oynadı. 12 maçta 655 dakika sahada kalan Jugurtha Hamroun 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı. Başarılı sol bek Mücahit Albayrak ise 7 maçta süre alarak 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Sezonun tamamına bakıldığında 32 haftalık süreçte kırmızı-beyazlı takımın en golcü futbolcusu 7 gol ile Nadir Çiftçi oldu. Nadir’i İlyas Kubilay Yavuz (6) ve Yasin Öztekin (5), takip etti. Samsunspor’da en fazla gol pası veren isim 6 asist ile İlyas Kubilay Yavuz oldu. İlyas’ı 3’er asistle Erhan Kartal ve Oğuz Gürbulak takip etti. Öte yandan kırmızı-beyazlılarda kaleci Nurullah Aslan 32 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Nurullah’ı Guido Koçer (28), İlyas Kubilay Yavuz (26) ve Vukan Savicevic (26) takip etti. Ligde şampiyonluk yarışı için son 2 maç kalırken, Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor’un 64’er puanı bulunuyor. 34 hafta sonunda şu anda aynı puanı bulunan 3 takımdan 2’si direkt olarak Süper Lig’e yükselecek, diğer takım ise play-off turuna kalacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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