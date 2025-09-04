SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Samsunspor’un Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Kırmızı beyazlılar yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de listeye ekledi...

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek olan Samsunspor, kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Samsunspor’un Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Kırmızı beyazlılar yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de listeye ekledi...

Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja’nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde bulunacak olan Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’dan dolan boşluğu doldurmak için yapılacak transfer ise UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi.

Ayrıca bu sezon U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika top koşturabilen Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

KADRO BİLDİRİLDİ!

Samsunspor’un Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Kırmızı beyazlılar yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de listeye ekledi... 1

Samsunspor’un UEFA’ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Samsunspor’un Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Kırmızı beyazlılar yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de listeye ekledi... 2

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou , Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Öte yandan Samsunspor’da listeye isimleri verilmese de altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...
F.Bahçe'ye resmi teklif geldi! O isimler gidiyor...F.Bahçe'ye resmi teklif geldi! O isimler gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

F.Bahçe'ye resmi teklif geldi! O isimler gidiyor...

F.Bahçe'ye resmi teklif geldi! O isimler gidiyor...

Al Hilal'li Kalidou Koulibaly'den Osimhen itirafı!

Al Hilal'li Kalidou Koulibaly'den Osimhen itirafı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.