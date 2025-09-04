Samsunspor’un Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Kırmızı beyazlılar yeni transfer Tanguy Coulibaly’i de listeye ekledi...

Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja’nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde bulunacak olan Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’dan dolan boşluğu doldurmak için yapılacak transfer ise UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi.

Ayrıca bu sezon U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika top koşturabilen Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

KADRO BİLDİRİLDİ!

Samsunspor’un UEFA’ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou , Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Öte yandan Samsunspor’da listeye isimleri verilmese de altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır