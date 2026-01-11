SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ile Yalçın Kayan, sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kapsamlı sağlık taramasından geçti.

Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde sporcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi.

Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti 1

Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve kapsamlı kan tetkikleri de uygulandı.

Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti 2

Uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcuların sağlık durumlarının profesyonel spor faaliyetlerine uygun olduğu belirlendi.

Medical Park yetkilileri, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, sağlık sponsoru oldukları Samsunspor’a başarılar diledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toprak Razgatlıoğlu: "2027 MotoGP’de her şey farklı olacak"Toprak Razgatlıoğlu: "2027 MotoGP’de her şey farklı olacak"
Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz'a taciz suçlaması! Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz'a taciz suçlaması!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor İrfan Can Eğribayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.