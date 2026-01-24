SPOR

Samsunspor ve Kocaelispor golsüz berabere kaldı! Puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlanırken, mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 27'ye yükseltirken, Kocaelispor ise 24 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi'nden gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir hafta sonu yaşanırken, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Kocaelispor mücadelesi futbolseverlere gol sevinci yaşatmadı. Karşılaşma boyunca her iki takım da rakip kalelerde etkili pozisyonlar üretmeye çalışsa da, gol yollarında başarılı olamadılar. Maçın genelinde orta saha mücadelesi ön plandaydı ve savunmaların dikkatli oyunu gole izin vermedi.

CELİL YÜKSEL İLE GOLE YAKLAŞTI!

Maçın ilk yarısında Samsunspor, Tayfur Bingöl'ün tehlikeli şutuyla gole yaklaşsa da, Kocaelispor kalecisi Okan Kocuk başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Kocaelispor ise köşe vuruşu sonrasında Celil Yüksel'in şutuyla gole çok yaklaştı ancak top az farkla yandan auta çıktı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 54. dakikada Kocaelispor'dan Rivas'ın pasıyla buluşan Keita'nın ceza sahası dışından çektiği şut üst direğe çarparak auta gitti. Samsunspor da rakip kalede baskı kurmaya çalışsa da, Kocaelispor savunması başarılı bir şekilde direndi. Maçın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Kocaelispor teknik direktörü Volkan Kazak maç sonrasında yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu vurguladı. Kazak, takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti.

Bu beraberlikle Samsunspor ligdeki konumunu korurken, Kocaelispor da puan cetvelinde üst sıralara tırmanma hedefini sürdürdü. Her iki takım da gelecek haftalarda daha iyi performans sergileyerek hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Özellikle hücum hattında daha etkili olmaları, gol yollarındaki sorunları çözmeleri gerekiyor. Samsunspor'un iç saha avantajını kullanması, Kocaelispor'un ise deplasman performansını geliştirmesi ligdeki iddialarını sürdürmeleri açısından kritik önem taşıyor.

