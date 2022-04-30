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Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

30.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda lider MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor müsabakasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

Ligde 35. haftaya 46 puanla giren Samsun temsilcisi, MKE Ankaragücü'nü yenerek play-off umudunu gelecek haftalara taşımak istiyor.

Teknik direktör Yücel Uyar'ın Altınordu maçında ilk 11'de görevlendirdiği genç oyuncular Polat Yaldır, Yunus Emre Çift ve Melih Altıkulaç'a bu karşılaşmada da şans vermesi bekleniyor.

Yılport Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz ve Ali Kılıç ise kadroda yer almıyor.

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