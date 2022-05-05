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Samsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdı

05.05.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Yasin Öztekin'ün her zaman Samsunspor'un bir parçası olacağı kaydedilen açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Tecrübeli oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı takımda 12 gol atma başarı gösterdi.

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