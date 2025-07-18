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Samsunspor, yeni sezona Hollanda’da hazırlanıyor

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Hollanda’nın Oosterbeek kentinde sürdürüyor.

Samsunspor, yeni sezona Hollanda’da hazırlanıyor
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Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yoğun tempoyla çalışan kırmızı-beyazlılar, günün antrenmanında aerobik ısınma, koordinasyon, pas çalışması, rondo ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. İlk etap kampını Samsun’da tamamlayan ekip, ikinci etapta yurt dışına çıkarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmana yeni transferlerden Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Anthony Musaba ve Joe Mendes de katıldı. Oyuncuların istekli ve hırslı görüntüleri teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Karadeniz temsilcisi, kamp sürecinde ilk hazırlık maçını yarın Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo ile oynayacak. 22 Temmuz’da ise Hollanda Eredivisie takımlarından SC Telstar ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, 25 Temmuz’a kadar sürecek Hollanda kampı boyunca Westerlo ve Telstar dışında bir hazırlık maçı daha oynamayı planlıyor.

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