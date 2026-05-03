Samsunspor yenilgisi sonrası Jakobs'un o yanıtı taraftarı çıldırttı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla şampiyonluk kutlamalarını ertelemek zorunda kalırken, ilan edilmesi beklenen zafer bir sonraki haftaya kaldı.

Beklentilerin yüksek olduğu mücadelede alınan farklı mağlubiyet, hem takım içinde hem de taraftar cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

JAKOBS'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ismail Jakobs, yaptığı değerlendirmeyle kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Son dönemde futbolcuların önemli maçlara farklı motivasyonla çıktığı yönündeki eleştirilerin arttığı ortamda konuşan Senegalli oyuncunun ifadeleri dikkat çekti.

Takımın derbi zaferi sonrası yükselen havası ve taraftara açık antrenmandaki yüksek enerjisinin Samsun deplasmanına yansımaması soru işaretlerini artırdı.

"BAZILARI EVİNDE KUTLAMAK İSTEDİ"

Maç sonrasında yöneltilen sorulara yanıt veren Jakobs, performanstaki düşüşü net şekilde açıklayamadı. Özellikle şampiyonluğun neden bu hafta gelmediğine ilişkin değerlendirmesi taraftarların tepkisini çekti.

Ismail Jakobs, "Derbi iyiydi, açık idman iyiydi, bu gece ne olduğunu düşünüyorsun?" sorusuna "Bilmiyorum. Belki bazı insanlar bunu evinde kazanmak istedi. Gelecek hafta yapacağız" cevabını verdi.

Bu açıklama, takımın sahaya yeterli motivasyonla çıkmadığı ve maç seçtiği yönündeki yorumları daha da güçlendirdi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Jakobs'un sözlerinin ardından sosyal medyada çok sayıda Galatasaray taraftarı futbolculara tepki gösterdi. Özellikle "maç seçme" eleştirileri yeniden gündeme gelirken, alınan mağlubiyetin ardından yapılan bu açıklamanın zamanlaması da tartışma yarattı.

Galatasaray cephesi ise gözünü artık gelecek haftaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde alacağı sonuçla şampiyonluğu ilan edip yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.