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Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

21.06.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü'yle kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun, 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

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