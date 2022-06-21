Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü'yle kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun, 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz