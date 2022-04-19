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Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

19.04.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının belirtildiği açıklamada, "Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörü'müz Yücel Uyar bu süreçte, sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar, sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan akademinin teknik direktörlüğü görevine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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