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Samsunspor'da hedef üst sıralara tırmanmak

29.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da hedef üst sıralara tırmanmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbolcuları Şener Kaya ve Mücahit Albayrak, hedeflerinin Beyçimento Bandırmaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı takım, 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beyçimento Bandırmaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan tecrübeli oyuncu Mücahit Albayrak, "Samsunspor'un, Samsun şehrinin, taraftarının yakıştığı yer Süper Lig. Biz de bu kulübü, taraftarı, şehri layık olduğu lige çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son maçtaki galibiyet bizim için çok önemliydi. Şimdi Hüseyin Hoca'mız geldi. Bu lige çok hakim biri. Onun bize kattığı deneyim ve bilgi ile Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Şener Kaya ise Süper Lig'i hedeflediklerini anlatarak, "Bunun için çok çalışıyoruz. Geçen hafta galip gelmiştik. Asıl bizden istenen patlamayı inşallah Bandırmaspor maçıyla yapıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da Beyçimonto Bandırmaspor'un son haftalarda kötü gidişatının olduğuna dikkat çekerek, "Bizim için deplasman veya iç saha fark etmez. Kazanmak için gideceğiz. Bahanemiz yok. En iyi şekilde hazırlandık. Bugün ve yarın yapacağımız taktiksel antrenmanlarla da çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bütün Samsunspor taraftarı, camiası Samsunspor'un yukarıya çıkmasını ve şampiyon olmasını istiyor. Biz de çok çalışıp, anlamlı bir sezon geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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