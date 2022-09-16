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Samsunspor'da Sakaryaspor karşısında hedef 3 puan

16.09.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da Sakaryaspor karşısında hedef 3 puan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da antrenör Emre Bayraktar, hafta sonu oynayacakları Sakaryaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Bayraktar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından görevin kendisine tebliğ edildiğini hatırlattı.

Görevi gururla kabul ettiğini dile getiren Bayraktar, "Sakaryaspor maçının hazırlıkları için hemen düğmeye bastık. Zaten bir önceki haftadan, oynayacağımız rakibin maçının analizini yapmıştık. Ona göre rakip savunmada, hücumda ne yapıyor, çalışmalarımızı yaptık. Bugün de taktik antrenmanımızı tamamladık. Takım olarak bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçta hiç olmadığı kadar taraftarımıza, basın mensuplarına, şehirdeki tüm vatandaşlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Şehrin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada alacağımız 3 puanın çok değerli olduğunu biliyoruz. İnşallah bu hafta 3 puanımızı alıp gelecek hocamıza da ufak bir armağan vermiş, elini rahatlatmış oluruz. Milli maç arası var, iznimizi yapıp tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Sakat oyuncularımız var ama Samsunspor'da eksik diye bir oyuncu tabirini kabul etmiyorum. 27 kişilik geniş kadromuz var. Olmayan oyuncunun yerinde oynayacak futbolcu da en az onun kadar kaliteli. Burada bir takımız. Olan ya da olmayan çok önemli değil. Sahaya çıkıp gereğini yapacağız. Moryke Fofana, Osman Çelik ve Alim Öztürk'ün hafif sakatlıkları var. Maç saatinde oynayıp oynamayacakları belli olacak."

Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanını takip eden 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri de Bayraktar'a çiçek vererek başarılar diledi.

Öte yandan Samsun ekibi, 18 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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