Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
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