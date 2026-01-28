SPOR

Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi: Kulüpten açıklama geldi

Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, kaza sonrası genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi: Kulüpten açıklama geldi

Samsunspor'un genç yıldızı Eyüp Aydın, trafik kazası geçirdi. Samsunpor kulübü, yaşanan olay sonrası açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"OYUNCUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

