YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli

06.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ve Ladik ilçesinde bütün okullarda, Canik, Tekkeköy, Vezirköprü, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca Tekkeköy ilçesi Yaylageriş, Kahyalı, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan ilkokulu ve ortaokulları ile Salıpazarı ilçesi Tahnal İlkokulu/Ortaokulu, Konakören İlkokulu/Ortaokulu, Cevizli İlkokulunda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Deprem Sivas’ta hasara neden olduDeprem Sivas’ta hasara neden oldu
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:54
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Salı

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Yeni Çiftlik Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Malkoç Eczanesi
Canik
Pekşen Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.