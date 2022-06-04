Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yürütülen çalışmalarla bisiklet yolu ağının 125 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Canik ilçesindeki Doğu Park'tan başlayan, kesintilerle İlkadım'a kadar ulaşan, Atakum sahili boyunca da kesintisiz devam eden bisiklet yolunun uzatılması için Adnan Menderes Bulvarı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Çalışmaların ilerleyen dönemde ilçe merkezlerine de yayılmasıyla bisiklet yolu ağının 125 kilometreye ulaşması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, kentte bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Denize paralel bir şehir olan Samsun'da toplu taşımayla entegre bisiklet yolu yapacaklarını belirten Demir, karbon salınımını azaltmayı, sağlıklı bir yaşam ve ulaşımın bisikletle sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.

Kentte 28 kilometre bisiklet yol ağı bulunduğuna işaret eden Demir, "9 kilometrelik yeni inşaat devam ediyor, dolayısıyla 37 kilometreye çıkıyor. Bitiminde 11 kilometre daha bisiklet yolu projelendirdik. Master plan çerçevesinde Samsun'da planladığımız bisiklet yolu uzunluğu, 124-125 kilometre." dedi.

- Bisiklet yolunun 70 kilometresi sahil bandında olacak

Projelendirdikleri bisiklet yollarının Çarşamba, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahil boyunca süreceğini vurgulayan Demir, "Yaklaşık 70 kilometresini sahil bandına paralel hatlar olarak planladık. Sadece bisiklet yolu olarak değil, scooter ve diğer elektrikli araçların da kullanacağı şekilde bunları planlıyoruz. İki ve dört kişilik pedallı ve elektrikli araçlar için de planladığımız bir proje bu." diye konuştu.

Demir, bisiklet kullanımının sıfır karbon salınımı açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Toplu ulaşımda kullandığımız araçları da elektrikliye dönüştürüyoruz. İlk 20 elektrikli otobüsü bu sene devreye alıyoruz. Arkasından tüm toplu taşımayı muhtemelen elektrikli araçlara dönüştüreceğim. Bisiklet yolu kavramını en etkin, yaygın, yoğun şekilde dizayn ettik. Şehir içindeki ana arterlerde de insanlarımızın günlük hayatlarına bisikletin girmesini hedefliyoruz. Her alanda faydalı bir sistem, trafik güvenliği ve karbon salınımı açısından da... İnsan sağlığına son derece katkı sağlayan bir spor aracı olarak da düşünecek olursak, bisiklet kullanımını çok önemsiyoruz."

Yapacakları bisiklet yollarında çeşitli düzenlemeler de gerçekleştireceklerini aktaran Demir, dinlenme alanları ile engellilere ve tüm yaş gruplarına hitap edecek özellikler bulunacağını vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi Tarık Torul da bisiklet yollarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini, bununla bisiklet kullanımının da yaygınlaşabileceğini kaydetti.

