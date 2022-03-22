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Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

22.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Samsun'da son dönemde etkili olan kar yağışı sonucu kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın son yılların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Samsun'da bu yılın başından itibaren etkili olan kar yağışının endişeleri ortadan kaldırdığı aktarılan açıklamada, kar yağışının Samsun'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajdaki doluluk oranına olumlu yansıdığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da 4 merkez ilçenin içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu karşılayan Çakmak Barajı'nın 73 milyon 139 bin metreküp ile yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığına işaret etti.

Barajın kotunun geçen Suat Uğurlu Barajı'ndan su takviyesi yapılarak yükseltildiğini belirten Demir, "Bu yıl ise devam eden kar yağışı ile Çakmak Barajı'nın kotu 120,14 metreye ulaştı. Özellikle ocak ve mart aylarında yağan kar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı. Mevcut su düşünüldüğünde hiç yağış olmazsa bile yaklaşık 2 yıllık suyumuz birikti." ifadesini kullandı.

Çakmak Barajı'ndan aylık ortalama 3 milyon 656 bin 950 metreküp su kullanıldığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Nisan yağmurları ve karların erimesiyle şehrimiz, geçen yıl olduğu gibi bu yazı da susuzluk sorunu yaşamadan geçirecek. Suat Uğurlu Barajı'nı da B planı olarak her zaman hazır bekletiyoruz, kurak zamanlarda devreye alıyoruz. Kısacası aldığımız önlemlerle Samsun'da su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta ancak biz yine de vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

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