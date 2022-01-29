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Samsun'un Ladik ilçesinde araçlar 2 metrelik karın altında kaldı

29.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Ladik ilçesinde araçlar 2 metrelik karın altında kaldı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir haftadır etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki araçlar kara gömüldü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Ladik'te araçlar, tamamen karla kaplandı. İlçe sakinleri, yağışın durmasının ardından araçları üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Göncü, yoğun kar nedeniyle sokağa çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Araçları evlerimizin önüne park etmiştik. 2 metreyi bulan kar nedeniyle araçlarımızın yerini bile kaybetmiştik. Kar etkisini azalttı ve güneş çıktı. Biz de araçlarımızı, park ettiğimiz yerleri tahmin ederek temizleme başladık. Tabii ki araçları bulmakta zorluk yaşadık." dedi.

Hakan Gök ise bir haftadır süren yağış nedeniyle yolda yürümekte bile zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Güneşin çıkmasıyla araçlarımızı bulmanın peşine düştük. Bugün araçları kardan temizlemek için fırsat bulduk. Memleketimiz zaten yer yıl karlı, bu yıl biraz daha fazla yağış meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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