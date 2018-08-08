SPOR

Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.08.2018 08:33 | Son Güncelleme

Anderson, Pote gibi flaş transferler yapan Adana Demirspor, son olarak Samuel Eto’o için harekete geçti. 37 yaşındaki Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, “Şu aşamada 1. Lig’de oynamak istemiyorum” cevabını verdi.

Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti

20’nin üzerinde oyuncuyu renklerine bağlayan ve 1.Lig’de transfer şampiyonu olan Adana Demirspor, bomba bir hamle daha yaptı... Güney ekibi, Konyaspor’dan ayrılan, bonservisi elinde olan Samuel Eto’o için çalışma başlattı. Ancak 37 yaşındaki yıldız, Mavi-Lacivertliler’in teklifine olumsuz cevap verdi. Eto’o’nun, “Şu aşamada 1.Lig’de oynamak istemiyorum. Eğer Türkiye’de kalırsam, kariyerime Süper Lig ekiplerinden birinde devam etmeyi planlıyorum” dediği öğrenildi.

2 MİLYON İSTİYOR

3 sezondur Süper Lig’de forma giyen Eto’o, çıktığı toplam 89 maçta 50 gol attı. Kamerunlu dünya yıldızı, bir takımla anlaşmak için yıllık 2 milyon Euro’luk ücret talep ediyor. Eto’o, Arap ve Çin kulüplerinde kariyerini noktalamaya ise sıcak bakmıyor. (FANATİK)

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