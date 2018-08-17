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Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye’de Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Atiker Konyaspor formaları giydikten sonra geçtiğimiz günlerde Katar’ın Katar Sports takımıyla anlaşan Kamerunlu dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden Antalyaspor ve Atiker Konyaspor’a teşekkür etti.

Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon oynadıktan sonra Katar Birinci Futbol Ligi'ne giden Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, veda mesajı yayımladı.

Eto'o, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Burada yaşadığım sürede bana gösterdikleri ilgiden ötürü Türk halkına büyük şükran duyuyorum. Bana hiç yabancılık hissettirmeyen Antalya'ya, Antalyaspor'daki yöneticiler ve takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Atiker Konyaspor'a da milyonlarca kez teşekkür ederim. Konya serüvenim süre açısından kısaydı ama duygular bakımından değildi. Bu güzel ülkeyi gerçekten seviyorum ve hakkında en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan Eto'o, 2015-2018 yıllarında Antalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı.

Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
samuel eto'o Atiker Konyaspor Antalyaspor

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