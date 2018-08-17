Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon oynadıktan sonra Katar Birinci Futbol Ligi'ne giden Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, veda mesajı yayımladı.
Eto'o, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Burada yaşadığım sürede bana gösterdikleri ilgiden ötürü Türk halkına büyük şükran duyuyorum. Bana hiç yabancılık hissettirmeyen Antalya'ya, Antalyaspor'daki yöneticiler ve takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Atiker Konyaspor'a da milyonlarca kez teşekkür ederim. Konya serüvenim süre açısından kısaydı ama duygular bakımından değildi. Bu güzel ülkeyi gerçekten seviyorum ve hakkında en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan Eto'o, 2015-2018 yıllarında Antalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı.
Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle tamamladı.
MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)
Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel: Michael Frey transfer için Fenerbahçe ile anlaştık!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...
Beşiktaş'tan ayrılıp 3. Lig'e gitti!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Galatasaray'da Tolga Ciğerci affediliyor
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum