SPOR

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2018 08:15 | Son Güncelleme

Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan tecrübeli golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Atiker Konyaspor ile 2018/19 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

Sürpriz gelişme

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Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Samuel Eto'o ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Samuel Eto'o ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Çizme basınında yer alan haberde Roma'da tarafların görüştüğü ve tecrübeli oyuncunun Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Çizme basınında yer alan haberde Roma'da tarafların görüştüğü ve tecrübeli oyuncunun Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
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Lazio Sportif Direktörü Tare'nin ilerleyen günlerde tecrübeli oyuncu ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

Lazio Sportif Direktörü Tare'nin ilerleyen günlerde tecrübeli oyuncu ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.
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Samuel Eto'o devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olurken yeşil-beyazlı ekibin formasıyla 6 gole imza attı.

Samuel Eto'o devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olurken yeşil-beyazlı ekibin formasıyla 6 gole imza attı.
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Eto'o daha önce Serie A'da Inter ve Sampdoria formalarını giydi. (SPORX)

Eto'o daha önce Serie A'da Inter ve Sampdoria formalarını giydi. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
eto'o lazio Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig

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Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

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