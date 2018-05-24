Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Atiker Konyaspor ile 2018/19 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

1 / 5 Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Samuel Eto'o ile bir görüşme gerçekleştirdi.