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Samuel Eto'o gerçeği ortaya çıktı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 25.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor’da yarım sezon kalan yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun maliyetinin 3 milyon 100 bin Euro (20 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Samuel Eto'o gerçeği ortaya çıktı

2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor’dan Konyaspor’a 2,5 yıllık sözleşme yaparak transfer olan Samuel Eto’o’ya 3 milyon 100 bin Euro ödendi. Bu rakamın 700 bin Euro’su menajer ücreti. Futbolcuya, Ahmet Şan yönetiminin devamı olan Fatih Yılmaz’ın başkan olduğu dönemde yarım sezon için 750 bin Euro nakit, aylık 100 bin Euro olmak üzere 5 aylık maaşıyla birlikte 1 milyon 250 bin Euro ödendi.

Devam eden sezon yıllık 2,5 milyon Euro’ya oynayacak yıldız futbolcu, 1 milyon Euro nakit aldı. Takımda bir ay kalan Eto’o 150 bin Euro da maaş aldı ve kur krizinin ardından gönderilme kararı alındı. Kamerunlu futbolcu için Konyaspor’da kaldığı dönemde 322 bin 383 TL de otel, uçak, özel araç ve şoför masrafı yapıldı.

Konyaspor Eto’o ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmeseydi ilk yıl için 1 milyon 350 bin Euro ödeyecek, 28 gol ve asist yapması halinde de sözleşmesi uzatılacaktı. Eto’o yıllık 100 milyon TL bütçesi olan Atiker Konyaspor’a 6 ay için 20 milyon TL’ye mal oldu.

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samuel eto'o konyaspor

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