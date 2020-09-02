Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bordeaux ile son görüşmelerini yapıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Kalu’yu kiralık olarak renklerine katmaya yaklaştı.

"BU TRANSFERE İZİN VERİN!"

Samuel Kalu, Bordeaux yöneticileriyle bir araya gelerek, "Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. F.Bahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etmişti. Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.

HÜCUM HATTI ÇOK GÜÇLENECEK

Bu gelişme sonrasında Bordeaux'tan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalu'nun da gelmesiyle F.Bahçe hücum hattında ciddi bir güce ulaşacak.

12 KEZ NİJERYA FORMASI GİYDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı.

