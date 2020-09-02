SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur-durak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler sağ kanat için düşündüğü Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Bu teklif sonucu Kalu, Bordeaux yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.

Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bordeaux ile son görüşmelerini yapıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Kalu’yu kiralık olarak renklerine katmaya yaklaştı.

"BU TRANSFERE İZİN VERİN!"

Samuel Kalu, Bordeaux yöneticileriyle bir araya gelerek, "Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. F.Bahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etmişti. Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.

HÜCUM HATTI ÇOK GÜÇLENECEK

Bu gelişme sonrasında Bordeaux'tan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalu'nun da gelmesiyle F.Bahçe hücum hattında ciddi bir güce ulaşacak.

12 KEZ NİJERYA FORMASI GİYDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
F.Bahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!F.Bahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
F.Bahçe için kulübüne rest çekti!
Fenerbahçe'den yıldız golcü Marko Livaja'ya 2 milyon euroluk teklif
F.Bahçe'den forvete bir transfer daha!
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Hannover 96 yolcusu
F.Bahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı hazırlık maçında mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı mağlup etti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin lisansı çıktı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse müjdeyi verdi!
Fenerbahçe'nin istediği Selmani, BB Erzurumspor’a gidiyor
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.