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Samuel Umtiti'nin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...

02.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, yolunu kesen taraftarlarla arabasından inip yüzleşti.

Samuel Umtiti'nin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...
Samuel Umtiti

Samuel Umtiti

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Samuel Umtiti, antrenmanlardan sonra yolunu kesen taraftarlarla arabadan inip yüzleşti.

Tercih edilmemesi sebebi ile bu sezon henüz forma giyemeyen Fransız oyuncunun arabasını antrenman çıkışı birkaç taraftar çevirdi. Korna çalarak yolu açmak isteyen Umtiti, bir taraftarın arabanın kaputuna atlamaya çalışması sonrasında yolun ortasında indi ve onlarla yüzleşti.

Taraftarların yanına giden Umtiti'nin, "Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Arabanın parasını siz mi ödediniz? Saygı ne demek biliyor musunuz?" dediği duyuldu.

Umtiti'nin serzenişine itibar etmeyen diğer taraftarlar fotoğraf çekilme isteğine devam etti.

Daha önce de Barcelona'da kötü giden sonuçlardan sonra takımın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ın aracına onlarca taraftar saldırmıştı.

Fransız savunma oyuncusu bu sezon sakat olmamasına rağmen 1 dakika dahi süre alamazken, Barcelona yönetimi tarafından takımdan bedelsiz dahi olsa ayrılmasının istendiği fakat bunu onu reddettiği öne sürülmüştü. Umtiti, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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