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San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak

NBA HABERLERİ  | 08.06.2020 23:28 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat geçiren 34 yaşındaki Aldridge'in sezonun kalan kısmında oynayamayacağı duyuruldu. Aldridge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de bu sezon 18,9 sayı, 7,4 ribaunt, 2,4 asist ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da Spurs'ün de aralarında bulunduğu 22 takımla yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

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