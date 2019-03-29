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San Antonio Spurs'ten Manu Ginobili'ye galibiyetli veda

NBA HABERLERİ  | 29.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, eski yıldız oyuncusu Manu Ginobili'nin formasını emekliye ayırdığı karşılaşmada Cleveland Cavaliers'ı 116-110 mağlup etti.

San Antonio Spurs'ten Manu Ginobili'ye galibiyetli veda

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'a kalma mücadelesi veren San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-110'luk skorla geçerek sezonun 44. galibiyetini aldı. Batı Konferansı'nda 8. sıradaki yerini koruyan Spurs'te DeMar DeRozan 25 sayı ve 8 asist, Bryn Forbes 19 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Marco Belinelli ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi. Sezonun 57. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 24 sayı, Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaunt, Larry Nance 13 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

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GİNOBİLİ'NİN FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan, Spurs'un efsane oyuncuları arasında yer alan Arjantinli Manu Ginobili'nin 20 numaralı forması, maçın ardından emekli edilerek AT&T Center'ın kirişlerine asıldı. Geçen yaz emeklilik kararı alan 41 yaşındaki Ginobili, profesyonel basketbol kariyerinin 16 yılını geçirdiği Spurs formasıyla 4 kez NBA şampiyonluğu yaşarken, 2 kez all-star seçilmiş ve 2008'de ligin en değerli 6. oyuncusu unvanını elde etmişti.

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BUCKS YILDIZLARIYLA KAZANDI

Play-off'u garantileyen takımların mücadelesinde, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 128-118 mağlup etti. Bu sezon 57. kez kazanan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asist, Khris Middleton 39 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Oyuna sonradan girerek 21 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 2 sayı, 2 ribaunt, 2 blok ve 1 asist üretti. Sezonun 31. mağlubiyetini alan 45 galibiyetli Clippers'ta Shai Gilgeous-Alexander 21 sayı ve 6 ribaunt, JaMychal Green 16 sayı ve 8 ribaunt, Wilson Chandler 15 sayı kaydetti. NBA'de yarın 6 karşılaşma oynanacak.

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SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-110

Detroit Pistons-Orlando Magic: 115-98

Miami Heat-Dallas Mavericks: 105-99

New York Knicks-Toronto Raptors: 92-117

Houston Rockets-Denver Nuggets: 112-85

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 128-118

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 121-118

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 116-110

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Manu Ginobili cleveland cavaliers NBA san antonio spurs

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