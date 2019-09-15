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San Marino'da şampiyon Marc Marquez

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı San Marino Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

San Marino'da şampiyon Marc Marquez

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. ayağı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Marquez, 42.25.163'lük zamanlamasıyla sezonun 7'nci, kariyerinin 51'inci MotoGP birinciliğini elde etti.

Petronas Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo, Marquez'in 0.9 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise liderin 1.6 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si, 22 Eylül'de koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI
1- Marc Marquez (İspanya): 275 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 182
3- Danilo Petrucci (İtalya): 151
4- Alex Rins (İspanya): 149
5- Maverick Vinales (İspanya): 134

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Anahtar Kelimeler:
Marc Marquez MotoGP Dünya Şampiyonası

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