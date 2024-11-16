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San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 23:24
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San Marino'nun ev sahipliği yaptığı UEFA Regions' Cup elemelerinde mücadele eden İstanbul Amatör Karma, ikinci maçında San Marino'ya 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada yer yerinde oynadı. İşte detaylar...

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'nun ev sahipliği yaptığı UEFA Regions' Cup elemelerinde mücadele eden İstanbul Amatör Karma, ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele San Marino'nun 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medya kullanıcıları tepki yağdırdı.

TEPKİ YAĞDI

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Bu mağlubiyet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, özellikle San Marino gibi güçsüz bir takıma kaybedilmesine sert tepki gösterdi. Maçın ardından yapılan yorumlarda, böyle bir rakibe karşı alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

SON MAÇ MACARİSTAN

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Elemelerde 6. Grup'ta yer alan İstanbul Amatör Karma, 19 Kasım Salı günü TSİ 13.00'te Macaristan ekibi ile yapacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak. Maçlar sekiz grupta oynanacak ve gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, 2025 yılının bahar aylarında düzenlenecek UEFA Regions' Cup Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını elde edecek.

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