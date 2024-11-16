San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'nun ev sahipliği yaptığı UEFA Regions' Cup elemelerinde mücadele eden İstanbul Amatör Karma, ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele San Marino'nun 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medya kullanıcıları tepki yağdırdı.

TEPKİ YAĞDI

Bu mağlubiyet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, özellikle San Marino gibi güçsüz bir takıma kaybedilmesine sert tepki gösterdi. Maçın ardından yapılan yorumlarda, böyle bir rakibe karşı alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

SON MAÇ MACARİSTAN

Elemelerde 6. Grup'ta yer alan İstanbul Amatör Karma, 19 Kasım Salı günü TSİ 13.00'te Macaristan ekibi ile yapacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak. Maçlar sekiz grupta oynanacak ve gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, 2025 yılının bahar aylarında düzenlenecek UEFA Regions' Cup Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını elde edecek.