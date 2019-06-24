Şan şöhretlerine aldanmayın! Hayatları trajedilerle dolu

İşte aile yaşantılarında büyük trajediler yaşayan ünlü isimlerden bazıları...

hayatları trajedi ile dolu!

Müslüm Gürses'in geçmişinde de büyük bir trajedi saklı. Hem abisi öldürüldü hem de annesi... Abisi öldürüldü. Babası ise annesinin canına kıydı. Gürses bir daha babasıyla hiç görüşmedi...

Acun Ilıcalı, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bodrum'a giderken 190 km hızla gelen bir arabayla çarpışan arabadan maalesef sağ çıkamadı anne ve babası. Arabada Ilıcalı'nın 10 yaşındaki kızı da vardı, bebek koltuğu sayesinde kurtulabildi.

Adile Naşit "Kuzucuklarım" diye hitap ederken evlat hasreti çektiği için o hissi bu kadar aşılıyordu belki de... Çünkü 15 yaşındaki tek çocuğunu toprağa vermişti. Doyamadığı oğlu Ahmet Naşit Keskiner'in kalbi doğuştan delikti, iyileşmesi için Amerika'da ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat masraflarını karşılayacak güçleri yoktu, kampanyalarla gerekli para toplanınca Ahmet ameliyat edilebildi ancak bir gün komaya girdi ve maalesef uyanamadı. 1966 yılında toprağa verildi.

Yıllardır balıkçı babası Selahattin Kayacı ile arası bozuk olan Aysun Kayacı'nın aile kavgaların uzun bir süre konuşulmuştu... Hatta Seda Sayan da ikilinin arasındaki kavgaya karışmıştı. Küçük yaşlarda babasından şiddet gördüğünü de ileri süren Kayacı, "O adam alkolik ve ağır şizofren hastası. Kan bağı yüzünden onun gibi delirmekten çok korkuyorum. Sürekli taciz ediliyorum." demişti...

Beren Saat, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yeni yeni meşhur olurken bir gece kötü bir haber aldı... Yarışmada oyunculuğunu sergilediği sıralarda Efe Güray ile birlikteydi, lise yıllarından beri sevgiliydiler. Beren Saat'in 20 yaşında olduğu o dönemde ona hayallerinin peşinden koşma cesaretini veren kişi de Efe'ydi. Yarışmanın bittiği, Beren Saat'in ikinci olduğu günün akşamında birlikteydiler. O akşam Beren'i evine bırakmıştı Efe ve maalesef bu son görüşmeleriydi. Birkaç saat sonra arkadaşının kullandığı bir arabada trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti...

Burcu Esmersoy'un babası da eşini ve iki kızını terk edenlerden... Annesiyle kalan Burcu Esmersoy ve ablasına, anneannesi ve dedesi "Biz bakmayız, babasının ailesi baksın!" diyerek yüz çevirmiş ve iki kızı babaannesi ile diğer dedesi büyütmüştü. Burcu Esmersoy babasıyla görüşmüyor; hatta fiziksel olarak babasına benziyor olmaktan bile "maalesef" diyerek, üzüntülü bir şekilde bahsediyor...

Ceyda Düvenci'nin annesi Zümrüt Hanım, biricik kızının yüzünü en son o 4 yaşındayken gördü ve onu hep o haliyle hatırlıyor... Düvenci'nin müzik öğretmeni olan annesi 7 Mart 1981'de henüz 30 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında maalesef gözlerini kaybetti.

1975 yılının yılbaşı gecesiydi. Demet Akalın daha o zamanlar iki yaşındaydı... Annesi, babası ve teyzesi onu anneannesine bırakıp, yeni yılı kutlamaya gittiler. Dönüş yolunda feci bir trafik kazası geçirdiler. Görevliler üç bedeni de alıp morga kaldırdı. Bedenleri teşhis etmesi için de Demet Akalın'ın ağabeyini çağırdılar. İki bedeni teşhis eden ağabey, Şenay Akalın'ın hareket ettiğini fark etti. Görevliler onu da öldü sanarak morga almışlardı. Şenay Akalın, beynindeki ödem, kırık kaburgalar, iç kanama ve ailesini kaybetmenin tarifsiz üzüntüsüne rağmen kızı Demet için hayata tutundu.

Ebru Gündeş'in alkol bağımlısı babası, Gündeş daha 4 yaşındayken evi terk etti. Gündeş şöhret olduğu yıllarda babasının öldüğünü söyleyerek basından gizledi. Hatta mezarının başında dua edip, pozlar dahi verdi. Babası Remzi Gündeş yıllar sonra ortaya çıktı. 27 yaşında Vedat adında bir de erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Gündeş babasını asla affetmedi ve onunla görüşmeyi hala reddediyor.

Jack Nicholson'un başka bir kadınla evli olan Donald Furcillo'yla aşk yaşayan annesi, 22 Nisan 1937'de, Nicholson'ı dünyaya getirdi. Furcillo, iki kadınla evlenmeyi ve Nicholson'ın bakımını da üstlenmeyi kabul etti. Ancak anneannesi bu duruma razı olmadı. Nicholson'ı kendi çocuğuymuş gibi yetiştirdi. 37 yaşında olan Nicholson gerçeği, Times dergisinde kendisi hakkında makale hazırlayan bir muhabir sayesinde öğrendi. Kız kardeşi sandığı kişinin, annesi olduğunu öğrendiğinde yaşadığı şoku tahmin etmek hiç de zor değil...

Kenan Sofuoğlu önce abisi Bahattin'i trafik kazasında kaybetti, sonra da diğer abisi Sinan'ı motosiklet kazasında kaybetti. Acılar yakasını bırakmadı, daha sonra da 4 aylık oğlu Hamza'yı beyin kanaması nedeniyle kaybetti...

Marlon Brando, 1990 yılında ailesiyle birlikte bir akşam yemeği için sözleşmişti ancak bunun bir felaket olacağını bilmiyordu... Brando'nun kızı Cheyenne sık sık kendisini dövdüğünden şikayet ettiği sevgilisi Dag Drollet ile birlikte gelmişti yemeğe. Brando'nun şiddet eğilimi olan oğlu Christian ise yemeğe davetsiz bir misafir getirmişti: Silahı! Kız kardeşinin sevgilisini kafasından vurarak öldürdü. Sonraysa bunun bir kaza olduğunu söyledi. 10 yıl hapis cezası aldı. Uyuşturucu bağımlısı Cheyenne ise, Tuki adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu şoku atlatamadığı için sürekli olarak intihara teşebbüs ediyordu. Tüm suçu babası Marlon Brando'ya attığı bir röportaj verdikten 5 ay sonra evinde kendini asmış olarak bulundu.

Neşet Ertaş, annesini çok erken yaşlarda kaybedince yokluk içinde yaşadı; elinde sazıyla köy köy dolaşıp hayatını idame ettirmeye çalıştı. En küçük kardeşi ise bilinmeyen bir şekilde kayboldu. Çok sevdiği bir kız ile de babasının baskıları yüzünden kavuşamadı...

Oktay Kaynarca'nın bir diziyi andıran hayatındaki dram, babasını kaybettiği sırada söylediği "Hem babamı, hem de amcamı kaybettim," sözleriyle ortaya çıkmıştı. Kaynarca 5 yaşındaydı. Anne ve babasıyla birlikte Berlin'de yaşıyordu. Kaynarca'nın İstanbul'da yaşayan amcası Adil Kaynarca, eşini tatil için Berlin'e gönderdi. Kaynarca'nın babası yengesini karşılamak için havaalanına gitti. Dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdiler ve her ikisi de hayatlarını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan aile genç yaşta dul kalan gelinleri Nursel ile karısını kaybetmiş oğulları Adil'in evlenmelerine karar verdi. 5 yaşındaki Kaynarca, yıllarca amcasını babası gibi bildi. Gerçek ise ona çok sonra anlatıldı...

Pelin Karahan'ın annesi ve babası, genç oyuncu henüz 8 aylıkken boşandılar... Yıllarca babasını görmeyen Pelin, 17 yaşındayken annesinin ısrarıyla babasıyla ilk kez görüştü. Sonrasında babasının, kendisinin hangi şehirlerde, nerede olduğunu bilmesine rağmen hiçbir iletişim girişiminde bulunmadığını belirten Karahan, ünlü olduktan sonra gelen buluşma talebi için "zamanlama manidar" demişti...

Serenay Sarıkaya'nın annesi ve babası, genç oyuncu henüz çok küçükken ayrılmıştı ve babası, Serenay ve annesini terk edip, başka bir kadınla evlenmişti... Serenay, 7 yaşından beri, babasız büyümenin acısını şu sözlerle dile getirmişti: ''Ben asla karşımda omuzları sarsıla sarsıla ağlayan bir çocuğa arkamı dönmezdim. Özellikle bir kız çocuğunun okul zamanlarında babasız olması büyük bir olay. Şimdi ben o adama baba desem, ölmüş çocukluğumun ruhu sızlar.''

8 Ağustos 1969'da Roman Polanski'nin karısı aktris Sharon Tate'in doğumuna iki hafta vardı... Evde kendi gibi oyuncu arkadaşları Joanna Pettet ve Barbara Lewis ile birlikteydi. Gece yarısı evleri ünlü seri katil Charles Manson'ın ailesinden üyeler tarafından basıldı. Hepsi korkunç bir şekilde öldürüldü. Onları evin kahyası sabah saatlerinde buldu. Tate 5'i ölümcül olmak üzere 16 kere bıçaklanmıştı. Polanski katiller yakalanana kadar paranoya krizleri geçirdi...

Türkan Şoray'ın, babasının ikinci evliliğinden olan tek erkek kardeşi Oktay Şoray, 5. kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti... 1996'da intihar eden 34 yaşındaki kardeşinin, 16 yaşında geçirdiği bir motosiklet kazası nedeniyle beyninde bir sorun oluşmuştu. Bu yüzden zaman zaman psikolojik sorunlar yaşıyordu.Türkan Şoray, kardeşinin tedavisi için çok çaba harcadı ama kötü sona maalesef engel olamadı.