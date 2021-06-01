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Sanat dünyası ayağa kalktı! Gülben Ergen'den Hande Yener'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

01.06.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Koronavirüs'ün etkisi altında olan Türkiye'de her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Son zamanlarda gözler gelecek yeni genelgeye çevrilmişken, alınan yeni önlemler yine beklentiyi karşılamadı. Özellikle kültür-sanat sektörünün derinden etkilendiği bu dönemde, yine görmezden gelinmesi onlarca ünlü ismi ayağa kaldırdı.

Sanat dünyası ayağa kalktı! Gülben Ergen'den Hande Yener'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Covid- 19 virüsü ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaşanan pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere birçok tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından, 1 Haziran ve sonrası için yapılacak açıklama merak konusu olmuştu. Dün akşam açıklanan kararlar ise herkesi şok etti. En çok da kültür ve sanat sektöründe görev alanları beyninden vurulmuşa çevirdi. Alınan kararlarda sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere ilişkin bir gelişmenin yaşanmaması üzerine onlarca ünlü devreye girerek seslerini duyurmaya çalıştı.

KARARLARA SONUNDA İSYAN ETTİLER

Pek çok ünlü isim eğlence ve sanat sektörü çalışanlarının, müzisyenlerin durumuna, yaşanan intiharlar vakalarına dikkat çekerek sitem etti. Hande Yener, Ezgi Molai Gülşen'nin yanı sıra Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’e kadar herkes bu kararların anlamsızlığına ses çıkardı.

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin duruma isyan ederek aşılama yönünde çağrı yaptı.

Gülben Ergen de duruma isyan edenler arasındaydı. Ergen "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerini kullandı.

İzzet Çapa'da duruma karşı sessiz kalamayarak mekan sahiplerinin durumuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Aylardır yasaklara isyan eden Demet Akalın da yine tepki gösterenler arasındaydı.

Sevilen şarkıcı Bengü ise “Neden bizi kimse duymuyor?” diye sordu.
Sanat dünyası ayakta! Harun Tekin'den Gülben Ergen'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır da tiyatrocuların durumuna dikkat çekerek, neden müzisyenlerin ve tiyatrocuların yok sayıldığı sorusunu yöneltti.

Sanat dünyası ayakta! Harun Tekin'den Gülben Ergen'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Ünlü şarkıcı Gülşen ise El insaf diyerek isyan etti ve açıklamasının sonunda konunun yeniden gözden geçirilmesini savundu.

Sanat dünyası ayakta! Harun Tekin'den Gülben Ergen'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Ayşe Özyılmazer, durumu kara mizah ile harmanlayarak yaptığı paylaşımda alınan kararların anlamsızlığından dem vurdu.
Sanat dünyası ayakta! Harun Tekin'den Gülben Ergen'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!


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Bengü Demet Akalın Ezgi Mola Gülben Ergen Hande Yener Harun Tekin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Virüs var virüs hadi bakiyim
Hahahah hadi başka kapıya. Yığdıklarınızı yiyin biraz.
geziciler başladı yine hadi canım hadi iki gün önce bu ülke de yaşanmaz diyenler sınır kapıları açıldı koşun gidin

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