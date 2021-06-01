Sanat dünyası ayağa kalktı! Gülben Ergen'den Hande Yener'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Covid- 19 virüsü ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaşanan pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere birçok tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından, 1 Haziran ve sonrası için yapılacak açıklama merak konusu olmuştu. Dün akşam açıklanan kararlar ise herkesi şok etti. En çok da kültür ve sanat sektöründe görev alanları beyninden vurulmuşa çevirdi. Alınan kararlarda sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere ilişkin bir gelişmenin yaşanmaması üzerine onlarca ünlü devreye girerek seslerini duyurmaya çalıştı.
Pek çok ünlü isim eğlence ve sanat sektörü çalışanlarının, müzisyenlerin durumuna, yaşanan intiharlar vakalarına dikkat çekerek sitem etti. Hande Yener, Ezgi Molai Gülşen'nin yanı sıra Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’e kadar herkes bu kararların anlamsızlığına ses çıkardı.
Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin duruma isyan ederek aşılama yönünde çağrı yaptı.
müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır.— Harun Tekin (@harun_tekin) May 31, 2021
keyfi yasaklar aşının yerine geçemez.
bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir.
Gülben Ergen de duruma isyan edenler arasındaydı. Ergen "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerini kullandı.
Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?— Gülben Ergen (@gulbenergen) May 31, 2021
İzzet Çapa'da duruma karşı sessiz kalamayarak mekan sahiplerinin durumuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Peki biz ne yapacağız Sayın Cumhurbaşkanım?— Izzet Capa (@izzetcapa) May 31, 2021
Biz, ekmeğini gece saat 21:00’den sonra kazanan mekanlar... Ekmeğini o saatten sonra çıkartanlar.
Müzisyenler, şarkıcılar, ışıkçılar, sesçiler velhasıl ancak o saatten sonra sahne alabilenler.
Biz ne yapacağız? https://t.co/JcgzuuF9mq pic.twitter.com/l7myb60cQQ
Aylardır yasaklara isyan eden Demet Akalın da yine tepki gösterenler arasındaydı.
İntihar haberi almayız umarım...— Demet Akalin (@DemetAkalin) May 31, 2021
Sevilen şarkıcı Bengü ise “Neden bizi kimse duymuyor?” diye sordu.
Ünlü oyuncu Deniz Çakır da tiyatrocuların durumuna dikkat çekerek, neden müzisyenlerin ve tiyatrocuların yok sayıldığı sorusunu yöneltti.
Ünlü şarkıcı Gülşen ise El insaf diyerek isyan etti ve açıklamasının sonunda konunun yeniden gözden geçirilmesini savundu.
Ayşe Özyılmazer, durumu kara mizah ile harmanlayarak yaptığı paylaşımda alınan kararların anlamsızlığından dem vurdu.
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