Sanat dünyası Ezgi Mola için ayaklandı: Paylaşımları ile Ezgi Mola'ya destek oldu!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sık sık dikkat çekmeyi başarıyor. Genellikle kadın, çocuk ve hayvan haklarını savunan Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl, Batman'da İpek Er'e cinsel tacizde bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında bazı paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlarının arkasında durup özür dilemeyen Mola'ya dava açıldı. Ancak çıkan bu karar karşısında ünlü oyuncunun fanları ve sanatçı arkadaşlarından destek yağdı.

EZGİ MOLA SERT BİR DİLLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE DAVALIK OLDU

Önceki gün çıkn haberlerde ise Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü