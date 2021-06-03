MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sanat dünyası Ezgi Mola için ayaklandı: Paylaşımları ile Ezgi Mola'ya destek oldu!

Sanat dünyası Ezgi Mola için ayaklandı: Paylaşımları ile Ezgi Mola'ya destek oldu!

03.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Masumlar Apartmanı adlı dizide Safiye karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz yıl Batman'da İpek Er isimli genç kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Musa Orhan hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle davalık oldu. Mola, hakkında çıkan bu karara ise sanat camiası sessiz kalamayarak tepkilerini belli etti!

Sanat dünyası Ezgi Mola için ayaklandı: Paylaşımları ile Ezgi Mola'ya destek oldu!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sık sık dikkat çekmeyi başarıyor. Genellikle kadın, çocuk ve hayvan haklarını savunan Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl, Batman'da İpek Er'e cinsel tacizde bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında bazı paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlarının arkasında durup özür dilemeyen Mola'ya dava açıldı. Ancak çıkan bu karar karşısında ünlü oyuncunun fanları ve sanatçı arkadaşlarından destek yağdı.

EZGİ MOLA SERT BİR DİLLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.

Arkadaşları Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı: Ezgi Mola yalnız değildir etiketi ile destek verdi!

PAYLAŞIMI NEDENİYLE DAVALIK OLDU

Önceki gün çıkn haberlerde ise Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü

SOSYAL MEDYA EZGİ MOLA İÇİN AYAĞA KALKTI

Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava hakkında dava açılan Ezgi Mola için Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Aynı zamanda güzel oyuncuyu hayranları ve sanat camiası yalnız bırakmayarak destek paylaşımlarında bulundu.

FAZIL SAY
Ezgi Mola yalnız değildir.
Yanındayız.

İBRAHİM SELİM
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...

METİN UCA
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir

ELİF ŞAFAK
Gencecik bir kadına tecavüz edip onu sosyal utanç ve intihara sürükleyen vicdansız bir tecavüzcüyü koruyorsunuz. Haksızlığa sessiz kalmayan kadınları ise susturmaya çalışıyorsunuz, yazıklar olsun. Bu zorba ataerkillik çökecek elbet.

BÜLENT PARLAK

BURCU BİRİCİK
Bu artık delirmişlik ! Gururu mu kırılmış malum şahsın şerefsiz dendi diye. Ne beklemiş helal paşam çok iyi yapmışsın dememizi mi ?

MELEK MOSSO
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun!

ZEYNEP BEŞERLER
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti! Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Burcu Biricik Ezgi Mola Fazıl Say Melek Mosso Zeynep Beşerler Musa Orhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
adalet neyse yerini bulsun. yargıya taşınmış bi olay hakkında siz kiösinizde kendi kafanız da yargılayıp kişilere hakaret etme hakkını sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. ya olay medyanın aktardığı şekilde değil ise, ya iftira ise. bu memlekette neden o zaman hukuk var yada hajim savcı var?

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

Yer: Tekirdağ! Böyle yakalandılar

Yer: Tekirdağ! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.