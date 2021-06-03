Sanat dünyası Ezgi Mola için ayaklandı: Paylaşımları ile Ezgi Mola'ya destek oldu!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sık sık dikkat çekmeyi başarıyor. Genellikle kadın, çocuk ve hayvan haklarını savunan Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl, Batman'da İpek Er'e cinsel tacizde bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında bazı paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlarının arkasında durup özür dilemeyen Mola'ya dava açıldı. Ancak çıkan bu karar karşısında ünlü oyuncunun fanları ve sanatçı arkadaşlarından destek yağdı.
Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.
Önceki gün çıkn haberlerde ise Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü
Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava hakkında dava açılan Ezgi Mola için Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Aynı zamanda güzel oyuncuyu hayranları ve sanat camiası yalnız bırakmayarak destek paylaşımlarında bulundu.
FAZIL SAY
Ezgi Mola yalnız değildir.
Yanındayız.
Ezgi Mola yalnız değildir.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) June 3, 2021
Yanındayız.#EzgiMolaYalnızDeğildir pic.twitter.com/PrOFRWU7we
İBRAHİM SELİM
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...#EzgiMolaYalnızDeğildir pic.twitter.com/n0i7NyQWes— İbrahim Selim (@ibrahimselim) June 2, 2021
METİN UCA
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir pic.twitter.com/J2BtAR5QUS— Metin Uca (@MetinUca) June 2, 2021
ELİF ŞAFAK
Gencecik bir kadına tecavüz edip onu sosyal utanç ve intihara sürükleyen vicdansız bir tecavüzcüyü koruyorsunuz. Haksızlığa sessiz kalmayan kadınları ise susturmaya çalışıyorsunuz, yazıklar olsun. Bu zorba ataerkillik çökecek elbet.
Gencecik bir kadına tecavüz edip onu sosyal utanç ve intihara sürükleyen vicdansız bir tecavüzcüyü koruyorsunuz. Haksızlığa sessiz kalmayan kadınları ise susturmaya çalışıyorsunuz, yazıklar olsun. Bu zorba ataerkillik çökecek elbet. #MusaOrhanTutuklansın #ezgimolayalnızdeğildir— Elif Shafak (@Elif_Safak) June 2, 2021
BÜLENT PARLAK
Tecavüzcüyü SAL— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) June 2, 2021
Hırsızı KOLLA
Hayvan öldüreni GÖRME
Faşisti SEV
Çocuklara Tecavüze SUS
Gericiye SELAM
Ezgi’ye DAVA
Yok YAAAAA !#EzgiMolaYalnızDeğildir
BURCU BİRİCİK
Bu artık delirmişlik ! Gururu mu kırılmış malum şahsın şerefsiz dendi diye. Ne beklemiş helal paşam çok iyi yapmışsın dememizi mi ?
Bu artık delirmişlik ! Gururu mu kırılmış malum şahsın şerefsiz dendi diye. Ne beklemiş helal paşam çok iyi yapmışsın dememizi mi ?— burcu biricik (@burcu_biricik) June 2, 2021
Tabi ki #EzgiMolaYalnızDeğildir ???? https://t.co/H5UCkdliVY
MELEK MOSSO
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun!
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun! #ezgimolayalnızdeğildir pic.twitter.com/Z5cqTC2DS4— Melek Mosso (@MelekMosso) June 2, 2021
ZEYNEP BEŞERLER
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?#EzgiMolaYalnızDeğildir #EzgiMola pic.twitter.com/JF1PO9B6sE— Zeynep Beserler (@zeynep5erler) June 2, 2021
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