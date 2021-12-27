Sanat tarihçilerinin "başyapıt" olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Roma döneminden kalan Makedon Kulesi'nin restorasyonu için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden kule, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında restore edilecek.

Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan kulede, iskele kurulması ve şantiye alanının çevrelenmesinin ardından çalışmalara başlanacak.

Sanat tarihçilerinin "başyapıt" diye tanımladığı, Roma döneminde kenti çevreleyen surların köşesindeki dört kuleden günümüze ulaşan tek kule olan eser, bir tarih şeridi şeklinde sunum, anlatım ve canlandırmalarla medeniyetlerin izlerini ziyaretçilerine sunacak.

Şehir tarihinin anlatılacağı bilgi panolarının konulacağı kulenin tepe noktasında, bir seyir terası oluşturulacak.

- Makedon Kulesi hakkında

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

